Forças de segurança de SC contam com nove helicópteros, mas apenas quatro estão à disposição Atualmente as forças de segurança de SC só dispõe de quatro helicópteros dos nove possíveis; chama a atenção a possível vulnerabilidade... ND Mais|Do R7 25/02/2025 - 12h47 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h47 )

Atualmente as forças de segurança de Santa Catarina contam com um total de nove helicópteros: quatro da PMSC, três da Polícia Civil e dois do Corpo de Bombeiros.

Para entender melhor essa situação crítica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

