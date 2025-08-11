‘Forjei’: Cabrini entrevista empresário de SC que fingiu a própria morte no Domingo Espetacular A entrevista exclusiva vai ao ar neste domingo (10), no Domingo Espetacular ND Mais|Do R7 11/08/2025 - 05h17 (Atualizado em 11/08/2025 - 05h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O jornalista e apresentador Roberto Cabrini entrevistou com exclusividade o homem acusado de matar uma pessoa em situação de rua para simular a própria morte em São Cristóvão do Sul, região serrana de Santa Catarina. Cabrini viajou até Lages para conversar com Edilson Paulo Peter, preso desde fevereiro deste ano por fingir o próprio sequestro, matar um homem e ainda pedir para ser brutalmente torturado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa história impressionante!

Leia Mais em ND Mais:

Jogadores do Avaí adotam ‘lei do silêncio’ e não vão conceder entrevistas por atraso no salário

Cianorte x JEC: onde assistir ao vivo, horário e escalações no mata-mata da Série D

Catarinense que viajou o mundo com Pop 100 morre em acidente com tia no Chile