‘Forjei’: Cabrini entrevista empresário de SC que fingiu a própria morte no Domingo Espetacular
A entrevista exclusiva vai ao ar neste domingo (10), no Domingo Espetacular
O jornalista e apresentador Roberto Cabrini entrevistou com exclusividade o homem acusado de matar uma pessoa em situação de rua para simular a própria morte em São Cristóvão do Sul, região serrana de Santa Catarina. Cabrini viajou até Lages para conversar com Edilson Paulo Peter, preso desde fevereiro deste ano por fingir o próprio sequestro, matar um homem e ainda pedir para ser brutalmente torturado.
