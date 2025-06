Formação de frente fria traz alerta de temporal com chuva intensa e vendaval para Joinville Previsão indica estado de observação e alerta para Joinville e região entre esta quarta (4) e quinta-feira (5) ND Mais|Do R7 04/06/2025 - 15h57 (Atualizado em 04/06/2025 - 15h57 ) twitter

Joinville deve ter temporal com chuva intensa, vendaval, raios e queda de granizo entre o final da noite desta quarta-feira (4) e nesta quinta-feira (5). A Defesa Civil monitora o processo de formação e avanço da frente fria na cidade do Norte catarinense.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre o clima em Joinville!

