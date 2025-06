Fórum com medalhistas olímpicos tem inscrições gratuitas em São José Lars Grael, Paula e André Heller participam do Fórum Estadual de Formação Esportiva no dia 11 de junho, em São José ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 07h16 (Atualizado em 03/06/2025 - 07h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

As inscrições para o Fórum Estadual de Formação Esportiva estão chegando ao fim: vão só até quarta-feira, 4 de junho. A programação reúne três grandes nomes do esporte brasileiro: Lars Grael (vela), Magic Paula (basquete) e André Heller (vôlei). Gratuito e inédito em Santa Catarina, o evento será realizado no dia 11 de junho (quarta-feira), no Centro Multiuso de São José.

Consulte no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre este evento imperdível!

Leia Mais em ND Mais:

Dólar fecha em queda nesta segunda (2/6): moeda recua 0,81% com nova tensão entre EUA e China

Beijos, aborto e sexualização: Hytalo Santos é acusado de explorar filhas menores de idade

Músicos de Chapecó ganham vez na Efapi 2025; entenda como se inscrever