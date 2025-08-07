Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

FOTO: Desmatamento para plantar pinus em SC é quase do tamanho de Florianópolis, diz estudo

Desmatamento em áreas de Mata Atlântica em SC foi autorizado após modificação da lei estadual, que contraria norma federal sobre campos...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Pesquisadores denunciaram o desmatamento de aproximadamente 50 mil hectares da Mata Atlântica em Santa Catarina para a plantação de pinus no estado. A área ultrapassa o tamanho da Ilha de Santa Catarina, onde fica parte de Florianópolis.

Saiba mais sobre essa grave situação ambiental e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.