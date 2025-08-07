FOTO: Desmatamento para plantar pinus em SC é quase do tamanho de Florianópolis, diz estudo Desmatamento em áreas de Mata Atlântica em SC foi autorizado após modificação da lei estadual, que contraria norma federal sobre campos... ND Mais|Do R7 06/08/2025 - 21h17 (Atualizado em 06/08/2025 - 21h17 ) twitter

Pesquisadores denunciaram o desmatamento de aproximadamente 50 mil hectares da Mata Atlântica em Santa Catarina para a plantação de pinus no estado. A área ultrapassa o tamanho da Ilha de Santa Catarina, onde fica parte de Florianópolis.

Saiba mais sobre essa grave situação ambiental e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

