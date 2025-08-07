FOTO: Desmatamento para plantar pinus em SC é quase do tamanho de Florianópolis, diz estudo
Desmatamento em áreas de Mata Atlântica em SC foi autorizado após modificação da lei estadual, que contraria norma federal sobre campos...
Pesquisadores denunciaram o desmatamento de aproximadamente 50 mil hectares da Mata Atlântica em Santa Catarina para a plantação de pinus no estado. A área ultrapassa o tamanho da Ilha de Santa Catarina, onde fica parte de Florianópolis.
