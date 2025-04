FOTO: Incêndio em caminhão-tanque provoca enorme nuvem de fumaça em Criciúma Fogo iniciou quando o caminhão abastecia um tanque estacionário de uma empresa ND Mais|Do R7 09/04/2025 - 01h25 (Atualizado em 09/04/2025 - 01h25 ) twitter

Na manhã desta terça-feira (8), um incêndio em caminhão-tanque, carregado com 18 mil litros de óleo diesel, mobilizou as equipes do CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina) em Criciúma, no Sul do estado. A ocorrência foi registrada por volta das 10h50, na rodovia Antônio Darós, no bairro Primeira Linha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber todos os detalhes sobre este incidente impressionante!

