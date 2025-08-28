Fotógrafa de Blumenau ganha prêmio internacional com foto de parto do filho de influenciadora Outstanding Maternity Award premiou apenas 15 fotos de parto entre milhares de fotógrafos do mundo

A fotógrafa de Blumenau, Ketlin Lima, de 26 anos, que atua há apenas 10 meses na profissão, conquistou seu primeiro reconhecimento internacional com uma foto do parto do filho da influenciadora Sasha Bauer. Ela é a única premiada de Blumenau nesta edição do concurso. A foto foi registrada no dia 1º de maio e é uma das sete que Ketlin enviou para avaliação dos jurados internacionais.

