FOTOS: 3 chalés no campo para aproveitar o inverno no Norte de SC Em Papanduva, São Bento do Sul e Campo Alegre, chalés disponíveis no Airbnb são opção para curtir o frio com conforto e em meio à natureza... ND Mais|Do R7 13/07/2025 - 19h17 (Atualizado em 13/07/2025 - 19h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Com as temperaturas em queda em Santa Catarina, muita gente busca refúgio em lugares aconchegantes longe da cidade. No Planalto Norte do estado, alguns chalés disponíveis no Airbnb se destacam como opções para aproveitar o frio com conforto e belas paisagens.

Para descobrir mais sobre esses encantadores chalés e planejar sua escapada de inverno, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Desempregados, letrados e há seis meses sem casa: quem são as pessoas em situação de rua em SC

Resultado da Lotofácil n° 3441 de hoje, 12/07: confira os números

De virada, JEC Futsal vence São Lourenço e quebra sequência de empates na Liga Nacional