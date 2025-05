FOTOS: Acidente com caminhão mata dois homens e deixa carro irreconhecível em SC Baú do caminhão, que carregava babatas-doce, caiu sobre carro onde vítimas estavam no acidente em Ponte Alta, Serra catarinense ND Mais|Do R7 22/05/2025 - 21h56 (Atualizado em 22/05/2025 - 21h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um acidente com um caminhão que carregava batatas-doce matou dois homens e deixou o carro irreconhecível na BR-116, km 202. A batida ocorreu na madrugada desta quinta-feira (22), em Ponte Alta, Serra Catarinense. O CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina) foi chamado às 4h15 e quando chegou ao local, as vítimas que estavam no carro já estavam sem vida.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Paciente em cadeira de rodas e colar cervical é agredido por segurança de hospital em SP

Rodovias de SC sob alerta: nevoeiros aumentam risco de acidentes de trânsito

FOTOS: Distribuidora de alimentos em Camboriú é flagrada com mais de 50 kg de carne imprópria