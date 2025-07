Fotos aéreas mostram reta final das obras no viaduto do Badenfurt, na BR-470 em SC 30 fotos do viaduto de Badenfurt, em Blumenau, evidenciam avanço, mas entrega é adiada novamente para 31 de julho ND Mais|Do R7 28/07/2025 - 23h17 (Atualizado em 28/07/2025 - 23h17 ) twitter

Fotos aéreas registradas no dia 27 de julho revelam, em 30 imagens, o estágio das obras de duplicação da BR-470, no viaduto do Badenfurt, em Blumenau. O destaque da obra é, principalmente, o novo viaduto erguido no entroncamento com a Rua Werner Duwe de um lado e com o Complexo Viário do Badenfurt, ambas agora apresentam pistas duplicadas, sinalização horizontal pronta e acessos já reconfigurados.

Para mais detalhes sobre essa importante obra e suas implicações para a mobilidade urbana, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

