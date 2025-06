FOTOS: Ampliação do Teatro Carlos Gomes, em Blumenau, avança e ganha novo prazo Projeto inclui ampliação de auditório, novo camarins, reestruturação da entrada principal e memorial inédito ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 19h36 (Atualizado em 03/06/2025 - 19h36 ) twitter

As próximas etapas da ampliação do Teatro Carlos Gomes, em Blumenau, foram aprovadas por unanimidade pelo COPE (Conselho Municipal do Patrimônio Cultural Edificado), na última semana. Agora, o projeto segue para tramitação junto à Prefeitura de Blumenau e, em seguida, para análise e aprovação da Fundação Catarinense de Cultura (FCC).

Para saber mais sobre as novidades e detalhes dessa importante revitalização, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

