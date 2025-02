FOTOS: Ao menos quatro obras da saúde inacabadas serão retomadas em SC; mais antiga tem 14 anos Obras da saúde custaram, ao todo, R$ 1,8 milhão aos cofres públicos e foram paralisadas antes de serem entregues para a população ND Mais|Do R7 29/01/2025 - 09h26 (Atualizado em 29/01/2025 - 09h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Governo Federal anunciou, na segunda-feira (27), a retomada ao menos cinco obras da saúde que estão inacabadas até 14 anos em Santa Catarina. Ao todo, as construções, reformas e ampliações custaram R$ 1,8 milhão aos cofres públicos.

Para saber mais sobre as obras que serão retomadas e seus detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Biomédico preso em operação é filho de falso ‘doutor’ de clínicas de emagrecimento em SC

Ranking coloca Udesc como uma das melhores do mundo em quatro áreas do conhecimento

Florianópolis registra a segunda maior inflação entre as capitais do Brasil em 2024