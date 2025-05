FOTOS: Apartamentos temáticos viram atração turística na cidade mais alemã do Brasil Apartamentos temáticos ficam na região central da cidade, próximos às principais atrações turísticas de Pomerode ND Mais|Do R7 11/05/2025 - 22h06 (Atualizado em 11/05/2025 - 22h06 ) twitter

Inspirados em experiências internacionais como os hotéis da Disney e restaurantes imersivos dos Estados Unidos, os apartamentos temáticos de Pomerode se tornaram uma atração à parte na cidade mais alemã do Brasil. A idealizadora dos apartamentos é a empresária Camila Pedrini, de 43 anos. Ela conta que a ideia surgiu durante viagens, ao perceber que poderia unir o conceito de hospedagem temática ao perfil turístico e cultural de Pomerode, valorizando as tradições locais por meio de experiências criativas.

Saiba mais sobre essa atração única e as opções de hospedagem no ND Mais.

