FOTOS: Após mais de 10 anos de espera, Bom Retiro ganha novo espaço de lazer

O espaço, de 915 metros quadrados, foi construído com investimento de R$ 516 mil.

ND Mais

Após mais de uma década de reivindicações, a comunidade do Bom Retiro, em Blumenau, recebe uma nova área de lazer. A inauguração oficial está marcada para sábado (16) a Praça Osni Amaro de Souza.

