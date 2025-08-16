FOTOS: Após mais de 10 anos de espera, Bom Retiro ganha novo espaço de lazer O espaço, de 915 metros quadrados, foi construído com investimento de R$ 516 mil. ND Mais|Do R7 15/08/2025 - 22h38 (Atualizado em 15/08/2025 - 22h38 ) twitter

Após mais de uma década de reivindicações, a comunidade do Bom Retiro, em Blumenau, recebe uma nova área de lazer. A inauguração oficial está marcada para sábado (16) a Praça Osni Amaro de Souza.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa conquista!

