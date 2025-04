FOTOS: Batida entre carros sob viaduto em Balneário Camboriú termina com ciclista ferida Batida entre carros sob viaduto em Balneário Camboriú na manhã desta terça-feira (29), envolveu ciclista que sofreu ferimentos graves... ND Mais|Do R7 29/04/2025 - 22h20 (Atualizado em 29/04/2025 - 22h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma batida entre carros sob viaduto em Balneário Camboriú rendeu imagens impressionantes na manhã desta terça-feira (29), na altura do quilômetro 136,4 da BR-101, no Litoral Norte de Santa Catarina. Fotos mostram três veículos danificados, além de uma bicicleta com os pneus tortos. A ciclista sofreu ferimentos graves e foi encaminhada ao PA da Barra. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu sob o viaduto.

Para mais detalhes sobre o acidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Sepulturas esquecidas há anos têm restos mortais removidos em Joinville

Quem era o motorista encontrado morto em carro submerso em SC

Falsos agentes do Basc tentam aplicar golpes em famílias vulneráveis