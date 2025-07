FOTOS: Bombeiros Mirins querem recuperar estrutura de escola abandonada para projeto em SC Espaço cedido pela prefeitura será usado por bombeiros voluntários, que oferecem capacitação e atividades educativas em Balneário Barra... ND Mais|Do R7 24/07/2025 - 19h58 (Atualizado em 24/07/2025 - 19h58 ) twitter

O Centro de Formação do projeto Bombeiros Mirins, em Balneário Barra do Sul, no Norte catarinense, precisa passar por uma reforma completa para entrar em funcionamento. As intervenções abrangem áreas estruturais, além dos sistemas hidráulico e elétrico. “Esse local terá que passar por uma reforma geral […] Para que isso aconteça a gente precisa da ajuda de vocês”, afirmou Marli de Oliveira, coordenadora do projeto.

Saiba mais sobre como você pode ajudar na reforma e apoiar essa importante iniciativa no nosso parceiro ND Mais.

