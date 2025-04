FOTOS: Caminhão com produto químico tomba e área é isolada em SC Produto químico estava em um contêiner-tanque que tombou na cidade de Jaraguá do Sul; equipes dos Bombeiros Voluntários e da Defesa... ND Mais|Do R7 10/04/2025 - 23h05 (Atualizado em 10/04/2025 - 23h05 ) twitter

Um caminhão carregado com produto químico tombou na manhã desta quinta-feira (10) em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. Equipes dos Bombeiros Voluntários e da Defesa Civil foram mobilizadas e isolaram a área.

