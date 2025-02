FOTOS: Caminhão sai da pista e vira em ‘L’ na BR-280 em Araquari Caminhoneiro contou aos bombeiros que estava sem cinto de segurança no momento do acidente ND Mais|Do R7 17/01/2025 - 23h26 (Atualizado em 17/01/2025 - 23h26 ) twitter

Um caminhão saiu da pista, na BR-280, no Norte catarinense, na tarde desta sexta-feira (17). O veículo acabou virando em “L” na rodovia e parou em uma valeta. O acidente aconteceu por volta das 14h40 no km 30 da rodovia.

Para mais detalhes e fotos do acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

