FOTOS: Caminhonetes pegam fogo após acidente em Indaial O acidente aconteceu na rua Minas Gerais, no bairro Tapajós, nesta terça-feira (8) ND Mais|Do R7 09/04/2025 - 13h46 (Atualizado em 09/04/2025 - 13h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um acidente envolvendo duas caminhonetes mobilizou o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar na tarde desta terça-feira (8), em Indaial. O veículos pegaram fogo logo após a batida.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre o ocorrido e ver as fotos do acidente.

Leia Mais em ND Mais:

Adolescente haitiana vence batalha judicial em SC e garante entrada no Brasil sem visto

Tarifas de Trump começam nesta quarta com até 104%; veja ranking dos países afetados

Homem encontra corpo enquanto cortava a grama em cidade de SC