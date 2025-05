FOTOS: Capela Sistina está pronta para o conclave; cardeais se isolam nesta quarta-feira Os 133 cardeais entram em isolamento total nesta quarta-feira (7) para votação secreta; média histórica aponta decisão em até 3 dias... ND Mais|Do R7 07/05/2025 - 06h26 (Atualizado em 07/05/2025 - 06h26 ) twitter

O Vaticano revelou nesta terça (6) imagens da Capela Sistina totalmente preparada para o conclave que definirá o sucessor do papa Francisco. O espaço onde ocorrerá escolha do novo papa já está todo caracterizado para o início da votação que será nesta quarta-feira (7). Historicamente, o processo de escolha do novo papa dura em média 3,2 dias, com as últimas duas eleições (Bento XVI em 2005 e Francisco em 2013) resolvidas em apenas 48 horas.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como está a Capela Sistina às vésperas da eleição do novo papa! Saiba mais

