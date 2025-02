FOTOS: Catarinense brilha no Baile da Vogue 2025 com figurino inspirado na Disney O blumenauense Kauê Lopes fez sua estreia no evento com um traje desenvolvido pelo estilista Patrick Landell ND Mais|Do R7 23/02/2025 - 19h46 (Atualizado em 23/02/2025 - 19h46 ) twitter

Na noite de sábado (22), o Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, foi palco do Baile da Vogue 2025, tradicional evento de carnaval que reúne famosos e entusiastas do mundo da moda. O produtor de eventos e influenciador blumenauense Kauê Lopes fez sua estreia na festa com um look inspirado na Disney.

