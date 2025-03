FOTOS: Catarinense Tati Barbieri ‘apimenta’ desfile do Carnaval com fantasia de R$ 350 mil Tati Barbieri investiu R$ 3 milhões no Carnaval e se tornou musa e madrinha do Salgueiro, escola de samba do Rio de Janeiro ND Mais|Do R7 04/03/2025 - 19h08 (Atualizado em 04/03/2025 - 19h08 ) twitter

A catarinense Tati Barbieri foi destaque no Carnaval, na madrugada desta terça-feira (4), com uma fantasia de pimenteira avaliada em R$ 350 mil. Musa e madrinha do Salgueiro, escola de samba do Rio de Janeiro, a influenciadora investiu R$ 3 milhões no Carnaval neste ano.

Para saber mais sobre o desfile e a impressionante fantasia de Tati, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

