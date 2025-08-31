FOTOS: Cidade de SC que ‘encolheu’ com fuga de moradores tem a 3º pior renda do estado
Município de Coronel Martins, no Oeste, registrou queda em 2024, a 41ª menor taxa do país, segundo estimativa do IBGE
Entre os 295 municípios catarinenses, Coronel Martins aparece em destaque negativo na nova estimativa populacional divulgada pelo IBGE. O município, localizado no Oeste, registrou a menor taxa de crescimento de Santa Catarina em 2024: queda de 1,73%, número que o coloca também entre as 50 menores taxas do Brasil, ocupando a 41ª posição.
Para entender melhor a situação de Coronel Martins e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
