FOTOS: Como é o motel onde PM e esposa morreram em banheira na Grande Florianópolis

Motel fica localizado às margens da BR-101, em São José; casal estava hospedado na terceira suíte mais cara do local, com valores que...

ND Mais

ND Mais

ND Mais

Um policial militar e a esposa foram encontrados mortos na banheira de uma suíte de motel em São José, na Grande Florianópolis, no último domingo (11). O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que apura a causa das mortes e não descarta a hipótese de homicídio.

Para entender todos os detalhes desse trágico acontecimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

