FOTOS: Como é por dentro do resort de luxo para idosos em Indaial

Resort de luxo para idosos? É isso mesmo. O “Amigos do Tempo Resort”, que iniciou os atendimentos em abril em Indaial, oferece hospedagem permanente com uma estrutura completa de cuidados e conforto. As mensalidades custam a partir de R$ 9,5 mil, e o espaço comporta até 160 pessoas em 46 quartos de 40 m².

Saiba mais sobre essa inovadora opção de moradia e cuidados para a terceira idade no ND Mais.

