FOTOS: Como é pousada que seria fruto de lavagem de dinheiro em praia de festas luxuosas em SC Local fica em famosa praia de Porto Belo conhecida pelas festas em lanchas e é um dos imóveis investigados por esquema de lavagem de... ND Mais|Do R7 04/07/2025 - 06h35 (Atualizado em 04/07/2025 - 06h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um dos imóveis-alvo de investigação da Operação Costa Nostra, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, fica em uma das regiões mais badaladas do Litoral Norte catarinense. Utilizado como pousada, o local está na beira-mar do bairro Araçá, onde ficam duas famosas praias de Porto Belo: Araçá e Caixa D’Aço.

Para saber mais sobre essa investigação e os detalhes da pousada, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Qualidade do ar será monitorada em SC com investimento de R$ 6,5 milhões

Idosa em cadeira de rodas e marido são resgatados de casa em chamas em SC

MP denuncia guru preso em Florianópolis por outros 20 crimes sexuais, inclusive contra menores