FOTOS: Como será o novo porto de SC que vai movimentar mais de 11 milhões de toneladas

O espaço de 43 hectares será instalado em Itapoá, Litoral Norte de Santa Catarina e vai contar com três berços de atracação

ND Mais

ND Mais

ND Mais

O novo porto de Itapoá, no Litoral Norte de Santa Catarina, deverá começar a operar em 2030. O terminal é o oitavo do estado e contará com um investimento de cerca de R$ 3 bilhões, da cooperativa Coamo, considerada uma das maiores do país.

