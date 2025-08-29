FOTOS: Como será o novo porto de SC que vai movimentar mais de 11 milhões de toneladas O espaço de 43 hectares será instalado em Itapoá, Litoral Norte de Santa Catarina e vai contar com três berços de atracação ND Mais|Do R7 29/08/2025 - 05h37 (Atualizado em 29/08/2025 - 05h37 ) twitter

O novo porto de Itapoá, no Litoral Norte de Santa Catarina, deverá começar a operar em 2030. O terminal é o oitavo do estado e contará com um investimento de cerca de R$ 3 bilhões, da cooperativa Coamo, considerada uma das maiores do país.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes sobre essa importante obra para a logística catarinense!

