Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

FOTOS: Conheça a menor cidade de Santa Catarina com apenas duas avenidas

O município no Barra Bonita fica no Extremo-Oeste e tem pouco mais de 1,6 mil habitantes

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O município de Barra Bonita, fica localizado no Extremo-Oeste catarinense, e aparece em 2024 como a menor cidade de Santa Catarina em população. Segundo a estimativa do IBGE, o município tem 1.739 habitantes espalhados em um território de 107 km². Fundado por descendentes de italianos, alemães e poloneses, o município guarda fortes traços culturais da colonização europeia e conta com o Clube de Voo Livre Torre dos Ventos, para voos de parapente e asa-delta.

Para saber mais sobre essa encantadora cidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.