FOTOS: Conheça a menor cidade de Santa Catarina com apenas duas avenidas
O município no Barra Bonita fica no Extremo-Oeste e tem pouco mais de 1,6 mil habitantes
O município de Barra Bonita, fica localizado no Extremo-Oeste catarinense, e aparece em 2024 como a menor cidade de Santa Catarina em população. Segundo a estimativa do IBGE, o município tem 1.739 habitantes espalhados em um território de 107 km². Fundado por descendentes de italianos, alemães e poloneses, o município guarda fortes traços culturais da colonização europeia e conta com o Clube de Voo Livre Torre dos Ventos, para voos de parapente e asa-delta.
