FOTOS: Desfile em Blumenau comemora os 150 anos da imigração italiana em Santa Catarina Imigração italiana em Santa Catarina completou 150 anos no último dia 4 de junho ND Mais|Do R7 17/06/2025 - 00h55 (Atualizado em 17/06/2025 - 00h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Rua XV de Novembro, no Centro de Blumenau, foi o cenário de uma emocionante celebração da cultura italiana no último sábado (14). Centenas de pessoas desfilaram pela via mais simbólica da cidade para celebrar os 150 anos da imigração italiana em Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e veja mais fotos e detalhes sobre essa celebração histórica!

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Ladrão fura cancela de pedágio e foge com carro sem pneus na BR-376

Técnico do Avaí sub-20 sobre título da Série B: ‘crescemos na hora certa’

‘Alguém muito especial’: homem de 39 anos morre no hospital após grave colisão em SC