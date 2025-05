FOTOS: Distribuidora de alimentos em Camboriú é flagrada com mais de 50 kg de carne imprópria Após descartar carne imprópria, Vigilância Sanitária informa que segue com ações de fiscalização no município ND Mais|Do R7 22/05/2025 - 21h56 (Atualizado em 22/05/2025 - 21h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma ação de fiscalização em uma distribuidora de alimentos em Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, resultou no descarte de mais de 50 kg de carne que seria sem procedência e imprópria para consumo humano. A ação aconteceu na última terça-feira (21). Segundo informações da Vigilância Sanitária de Camboriú, este tipo de intervenção visa proteger a saúde da população, garantindo que os produtos comercializados estejam de acordo com as normas sanitárias vigentes.

Para mais detalhes sobre essa importante ação de fiscalização, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Paciente em cadeira de rodas e colar cervical é agredido por segurança de hospital em SP

Rodovias de SC sob alerta: nevoeiros aumentam risco de acidentes de trânsito

FOTOS: Acidente com caminhão mata dois homens e deixa carro irreconhecível em SC