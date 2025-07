FOTOS: Escola faz homenagem para estudante e família morta em acidente na BR-470 Acidente na BR-470, em Apiúna, deixou três mortos e três feridos – todos da mesma família – em estado grave, por volta das 5h de sexta... ND Mais|Do R7 26/07/2025 - 22h57 (Atualizado em 26/07/2025 - 22h57 ) twitter

Uma homenagem do Centro Educacional Sebastião Back, de Rio do Sul, projetou na noite de sexta-feira (25) as imagens das vítimas de um grave acidente na BR-470, em Apiúna. Fotos (veja abaixo) mostram que, além de homenagear a estudante e sua família, a escola também fez um alerta. A colisão entre um caminhão e um automóvel Ford Landau, no km 102 da BR-470, deixou três mortos e três feridos – todos da mesma família – em estado grave, por volta das 5h desta sexta-feira. Após o acidente, o motorista do caminhão foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

