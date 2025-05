FOTOS: Fábrica insalubre de pães que abastecia Litoral Norte é fechada em Itapema Polícia Militar foi acionada ao local e se deparou com uma fábrica insalubre de pães, sem alvará e qualquer sistema de higiene neste... ND Mais|Do R7 05/05/2025 - 22h46 (Atualizado em 05/05/2025 - 22h46 ) twitter

Uma fábrica responsável pela distribuição de pães no Litoral Norte de Santa Catarina foi interditada neste domingo (4), por não ter alvará e apresentar condições insalubres de higiene. O local ficava no bairro Sertão do Trombudo, em Itapema. Segundo a equipe de fiscalização da Vigilância Sanitária, a fábrica insalubre de pães abastecia mercados e comércios da região sem qualquer controle de qualidade ou condições mínimas de higiene.

