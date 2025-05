FOTOS: ‘Faxinão’ dá o pontapé na recuperação de estrutura histórica 4 meses após incêndio em SC Chamas tomaram conta de uma edificação de 1954 na rua XV de Novembro, em Blumenau, no final de janeiro ND Mais|Do R7 16/05/2025 - 08h03 (Atualizado em 16/05/2025 - 08h03 ) twitter

A limpeza da estrutura histórica na rua XV de Novembro, em Blumenau, começou na segunda-feira (12), quase quatro meses após o incêndio que destruiu pelo menos oito estabelecimentos comerciais na famosa rua de SC.

