FOTOS: Ferrari perde controle, invade contramão e bate de frente com Gol em SP Motorista e passageira do Gol ficaram feridos em estado grave e foram encaminhados para um hospital; condutor do veículo de luxo se... ND Mais|Do R7 29/04/2025 - 01h59 (Atualizado em 29/04/2025 - 01h59 )

ND Mais

Um motorista de uma Ferrari perdeu o controle e colidiu contra um veículo do modelo Gol. O acidente aconteceu no sábado (24), na rodovia Tenente Celestino Américo, em Piedade, São Paulo. A passageira do Gol, de 53 anos, e o motorista, de 52, ficaram em estado grave.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este acidente impressionante.

