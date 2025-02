FOTOS: Finais da Taça NDTV de Beach Soccer reúnem milhares de pessoas em São Francisco do Sul Taça NDTV de Beach Soccer reuniu cerca de 5 mil pessoas na Arena da Enseada neste sábado (15) ND Mais|Do R7 17/02/2025 - 14h27 (Atualizado em 17/02/2025 - 14h27 ) twitter

Foi com a Arena da Enseada lotada em São Francisco do Sul, no Litoral Norte de Santa Catarina, que as partidas das finais da Taça NDTV de Beach Soccer foram disputadas na noite de sábado (15). Com jogos eletrizantes, o campeonato chegou ao fim com um verdadeiro sucesso de público.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes desse grande evento! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

