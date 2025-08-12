FOTOS: Gato que sumiu por quatro meses é encontrado graças à tecnologia em Blumenau
O método de microchipagem consiste em implantar um chip do tamanho de um grão de arroz sob a pele do animal.
Um gato que sumiu por quatro meses voltou para casa graças à tecnologia do serviço de microchipagem, oferecido pelo Cepread (Centro de Prevenção e Recuperação de Animais Domésticos) em Blumenau. Romeu, (nome do felino), foi encontrado por moradores do bairro Garcia e identificado rapidamente pelo sistema de monitoramento que conecta pets perdidos a suas famílias. O reencontro emocionou a tutora, Luciane Santos, que relata: “Nunca imaginei que iríamos encontrá-lo. Agora me sinto mais segura sabendo que, com o chip, podemos reencontrar nossos gatos caso se percam.”
