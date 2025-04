FOTOS: Geada transforma a Serra de SC em tapete branco e encanta moradores em manhã gelada Serra catarinense amanheceu com temperaturas abaixo de 0°C devido à massa de ar frio e seco que chegou ao estado ND Mais|Do R7 29/04/2025 - 20h40 (Atualizado em 29/04/2025 - 20h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Serra catarinense amanheceu coberta pela geada nesta terça-feira (29), em mais um espetáculo do outono. A frente fria que trouxe chuvas no domingo (27) se afastou do estado e deu lugar à massa de ar frio e seco, que fez as temperaturas despencarem durante a madrugada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre este fenômeno encantador!

Leia Mais em ND Mais:

Impresso ou QR Code: Como você prefere usar o cardápio em bares e restaurantes?

Da lama ao gabinete: um ano após tragédia no RS, cão Arroio é mascote e atração em Chapecó

Associação de Bares e Restaurantes é contra projeto de lei que obriga uso de cardápio impresso