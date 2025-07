FOTOS: Geada transforma São Joaquim em ‘pista de patinação’ e cria cenário digno de filme A combinação de frio intenso e céu limpo cobriu os campos de São Joaquim com uma espessa camada de gelo; cidade da Serra catarinense... ND Mais|Do R7 04/07/2025 - 03h35 (Atualizado em 04/07/2025 - 03h35 ) twitter

A manhã desta quarta-feira (3) foi de frio intenso e paisagens congeladas em São Joaquim, na Serra catarinense. No interior do município, uma forte geada transformou os campos em um cenário branco de inverno rigoroso — com direito até a patinação sobre o gelo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre este espetáculo climático!

