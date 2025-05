FOTOS: Ginásio Galegão fará parte da 40ª Oktoberfest Blumenau Prefeitura de Blumenau planeja usar espaço na festa e já lançou licitação para contratar empresa ND Mais|Do R7 01/05/2025 - 06h19 (Atualizado em 01/05/2025 - 06h19 ) twitter

A Prefeitura de Blumenau já lançou a licitação que busca preparar o Ginásio Sebastião Cruz, conhecido como Galegão, para ser parte da 40ª Oktoberfest Blumenau. Os envelopes devem ser abertos no dia 9 de maio, quando será divulgada a empresa que vai executar a obra.

