FOTOS: Iate fabricado em SC tem piscina com água do mar

Já viu um iate com piscina de água salgada? A nova versão da OKEAN 57, da marca brasileira OKEAN Yachts, tem piscina com água do mar na proa. A tecnologia levou o modelo, fabricado em Itajaí, Litoral Norte catarinense, ao Miami International Boat Show, na Flórida.

Para saber mais sobre essa inovação incrível e ver mais fotos do iate, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

