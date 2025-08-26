FOTOS: Ilha anexa à Florianópolis de 600m² está à venda em leilão pela metade do preço
Leilão ocorre após uma construtora ser condenada pela Justiça Federal a garantir o pagamento de uma dívida tributária de R$ 8,7 milhões...
Uma ilha anexa a Florianópolis, no bairro Coqueiros, está à venda por meio de um leilão online. A área leiloada se chama Ilha da Saudade e possui 600 m², com uma casa de 118 m² (fotos abaixo). A primeira etapa do leilão encerra às 14h de 4 de setembro, com lances iniciais pela metade do valor de avaliação do imóvel.
