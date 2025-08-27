FOTOS: Incêndio de grandes proporções destrói comércio às margens da BR-470 em SC
Fogo começou por volta das 7h30 desta quarta-feira (27) e atingiu a unidade localizada às margens da BR-470, em Indaial
Um incêndio de grandes proporções destruiu, na manhã desta quarta-feira (27), o centro de distribuição do Atacado Ponto Certo, localizado no km 70 da BR-470, no bairro Benedito, em Indaial. As chamas começaram por volta das 6h40, quando o estabelecimento estava fechado. Ninguém se feriu.
Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
