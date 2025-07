FOTOS: Joinville inaugura primeiro museu da dança da América Latina Espaço foi inaugurado junto à abertura do 42º Festival de Dança nesta segunda-feira (21) e une memória, tecnologia e interatividade... ND Mais|Do R7 22/07/2025 - 04h17 (Atualizado em 22/07/2025 - 04h17 ) twitter

Joinville inaugurou o primeiro museu dedicado exclusivamente à dança na América Latina nesta segunda-feira (21). A abertura marcou também o início da 42ª edição do Festival de Dança de Joinville, considerado o maior do mundo pelo Guinness World Records. O Museu da Dança fica localizado ao lado do Centreventos Cau Hansen, anexo à escola de dança Saltare, o espaço reforça o título de Joinville como a capital mundial da dança. Com 700 metros quadrados, o museu oferece uma experiência imersiva, interativa e histórica para o público.

