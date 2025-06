FOTOS: Lanchas produzidas em SC estrelam em série famosa da Netflix Cenas com lanchas foram gravadas em São Paulo e no Paraná; série brasileira é uma das mais assistidas da plataforma ND Mais|Do R7 29/06/2025 - 20h16 (Atualizado em 29/06/2025 - 20h16 ) twitter

Quatro lanchas produzidas por um estaleiro de Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, foram estrelas na série policial “DNA do Crime”, que está entre as mais assistidas da Netflix. Uma delas é o maior modelo da empresa. Conforme a Fibrafort Boats, estaleiro responsável, os modelos aparecem em sequências gravadas em Foz do Iguaçu, no Paraná, e na capital paulista, mostrando a tecnologia náutica nacional em meio à adrenalina da trama.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes sobre essas lanchas incríveis!

