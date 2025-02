FOTOS: Local do incêndio em Blumenau recebe limpeza e escoramento de fachada Segundo a Defesa Civil, o escoramento da fachada é necessário para permitir a limpeza dos comércios atingidos no incêndio em Blumenau... ND Mais|Do R7 27/01/2025 - 22h26 (Atualizado em 27/01/2025 - 22h26 ) twitter

O local do incêndio em Blumenau, na rua XV de Novembro, começou a receber a limpeza, após a tragédia que atingiu ao menos sete lojas, na última quinta-feira (23).

