FOTOS: Mãe morre e filhos e marido ficam feridos após grave acidente na SC-283 O grave acidente na SC-283 aconteceu no começo da noite de quinta-feira (19), em Palmitos, no Oeste do estado; o motorista do outro... ND Mais|Do R7 20/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 20/06/2025 - 19h56 )

Uma mulher de 40 anos morreu em um grave acidente na SC-283, em Palmitos, no Oeste de Santa Catarina. A colisão entre um Fiat Palio e um VW/Gol aconteceu no começo da noite de quinta-feira (19). O marido da vítima e os dois filhos, de 6 e 10 anos, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros Militar e levados ao hospital. O motorista do Palio, de 23 anos, também ficou ferido.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

