FOTOS: Mais de 100 salsichas 'invadem' e desfilam por corredores em shopping de Blumenau Cerca de 200 tutores levaram os salsichas para passear no shopping ND Mais|Do R7 18/08/2025 - 22h38 (Atualizado em 18/08/2025 - 22h38 )

Mais de 100 cães da raça Dachshund — conhecidos como “salsichas” —, ‘invadiram’ e desfilaram pelos corredores de um shopping no Centro de Blumenau na tarde desse domingo (17). O Neumarkt Shopping, em Blumenau, foi tomado por fofura durante o Encontro Pet de Salsichinhas, que reuniu os cãezinhos e cerca de 200 tutores e admiradores.

Para mais detalhes e fotos incríveis desse evento adorável, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

