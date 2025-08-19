FOTOS: Mais de 100 salsichas ‘invadem’ e desfilam por corredores em shopping de Blumenau
Cerca de 200 tutores levaram os salsichas para passear no shopping
Mais de 100 cães da raça Dachshund — conhecidos como “salsichas” —, ‘invadiram’ e desfilaram pelos corredores de um shopping no Centro de Blumenau na tarde desse domingo (17). O Neumarkt Shopping, em Blumenau, foi tomado por fofura durante o Encontro Pet de Salsichinhas, que reuniu os cãezinhos e cerca de 200 tutores e admiradores.
Para mais detalhes e fotos incríveis desse evento adorável
