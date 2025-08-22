FOTOS: ‘Megaparque’ de R$ 18 milhões será construído em cidade do Norte de SC O Parque Parati ficará localizado no bairro Itinga, em Araquari e contará com labirinto, espelho d’água, quadras poliesportivas e mais... ND Mais|Do R7 22/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 22/08/2025 - 19h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um novo complexo de lazer será construído em Araquari, no Norte catarinense. O Parque Parati ficará localizado no bairro Itinga, na rua Elsa Klug Siedschlag, e terá um investimento de R$ 18 milhões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes sobre esse grande projeto!

Leia Mais em ND Mais:

Bebê é internada em estado grave e pai é preso por suspeita de maus-tratos em SC

Conheça o bairro que virou ‘cidade dentro da cidade’ na capital do Oeste em SC

‘A indústria quer menos imposto e mais infraestrutura’, diz novo presidente da Fiesc