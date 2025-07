Fotos mostram destruição deixada por incêndio que matou trabalhador em SC O incêndio atingiu uma empresa de filtros de papel para condicionadores de ar na cidade de Flor do Sertão, no Oeste ND Mais|Do R7 16/07/2025 - 08h37 (Atualizado em 16/07/2025 - 08h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma empresa de filtros de papel para condicionadores de ar na cidade de Flor do Sertão, no Oeste de Santa Catarina, no início da tarde desta terça-feira (15), e resultou na morte de um trabalhador.

Para mais detalhes sobre essa tragédia e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Acidente com ambulância do Samu fere enfermeira e termina com fuga a pé em Joinville

Alesc aprova solicitação de empréstimo de R$ 2,6 bi feita pelo governo; o que motivou o pedido?

Alunos entregam 150 cigarros eletrônicos de forma voluntária após ação em escola de SC