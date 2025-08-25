FOTOS: Motorista morre encarcerado após acidente na BR-470 em SC; mulher no carona sobrevive
Após Fiat Uno e Hyundai HB20 baterem de frente no trevo de Brunópolis que dá acesso a Monte Carlo, socorro tentou reanimar motorista...
O motorista de um carro morreu encarcerado, aos 56 anos, após um acidente na BR-470, no trevo de Brunópolis que dá acesso a Monte Carlo, no Meio-Oeste. Conforme os bombeiros, a mulher de 59 anos que estava no banco do carona sobreviveu.
